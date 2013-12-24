台湾货币市场：12月24日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月24日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期841.00亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
-------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素：
--央行存单到期2兆(万亿)2,721.65亿台币 ：(单位：亿台币)
12/25 592.50
12/26 3,354.85
12/27 3,590.85
12/30 3,934.80
12/31 1,597.70
01/01 3,750.10
01/02 757.00
01/03 5,143.85
--公债付息6.3750亿台币
12/28 99甲9期3息6.3750亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--12/27：发行财102-13期364天期国库券，预计金额350亿台币，26日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。