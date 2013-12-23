《交易视点》离岸人民币债券相对价值显现--中信证券

路透北京12月23日 - 中国中信证券最新发布的2014年离岸人民币债券投资策略报告认为，海外市场流动性宽松、人民币跨境使用提速，同时，美联储缩减购债规模将贯穿全年，离岸人民币国债收益率曲线将继续陡峭化。建议投资策略以缩短久期、加仓中低等级债券为主。

对利率产品来说，金融债短端具有一定配置价值。同时，可关注中长久期利率债收益率走高后的波段交易机会。信用产品由于对利率上行有较好的保护作用，建议适度超配HY债。

**人民币跨境使用提速**

预计2014年人民币汇率仍将升值1-2%，人民币汇率有望迈入“5”时代。

人民币跨境使用提速。（1）2013年，跨境人民币结算金额突破4万亿大关，占比17.6%。2014年，跨境人民币结算金额将升至20%以上；

（2）2013年，RQFII获批额度快速增长，包括香港、台湾、新加坡和伦敦总额度为4,000亿元，获批额度1,446亿元，较年初增长116%；

（3）上海自贸区金改进入实质性阶段，人民币跨境使用是主要看点之一。

海外市场流动性不会出现大幅波动。尽管美联储退出QE，但国际主要央行仍会继续维持货币宽松政策，海外市场继续保持低利率环境。

利率风险仍是影响回报的主要因素。由于美联储缩减购债规模，预计美国长端国债收益率小幅上行，但在国内经济增长平稳的背景下，国内企业信用风险总体可控。

2014年，离岸人民币债迎来再融资高峰，明年将有约942亿债券到期。同时，考虑到离岸人民币资金池的扩大和融资成本优势，我们预计，全年离岸人民币债券总供给规模中值1,600亿左右，较2013年增长30%以上。

**离岸人民币债券相对价值凸显**

2013年，受益于流动性的改善，离岸人民币国债短端收益率维持低位，但长端收益率由于美联储退出QE而出现显着上行，收益率曲线呈陡峭化变动。

2013年，离岸人民币信用债走势一波三折。其中，投资级债券信用利差处于持续压缩过程，而高收益债信用利差经历了“收窄—扩大—再收窄”的过程。

2013年，离岸人民币信用债的投资回报主要来自于票息收入。如果考虑汇率收入，离岸人民币信用债投资回报在7%左右，相对投资价值凸显。

境外债券收益率全面低于境内。境外债券过去一直存在“投资级债券收益率低、高收益债券收益率偏高”的现象。但从三季度以来，境外高收益债信用利差持续压缩，离岸人民币债券成为“成本洼地”。

展望2014年，海外市场流动性宽松、人民币跨境使用提速，同时，美联储缩减购债规模将贯穿全年，离岸人民币国债收益率曲线将继续陡峭化。

**市场展望和投资策略**

海外市场：欧美经济复苏加快，但明年美国和欧元区的通胀压力都不大，支持国际各大央行继续实施货币宽松政策。

中国经济：2014年中国经济仍处蓄势阶段，预计明年GDP增长7.5%，CPI为3.2%。国内继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，房地产市场走向高位理性，债券发行人信用风险可控。

离岸人民币市场：做大、做深离岸人民币市场将会是2014年的主要亮点之一。随着汇率市场化改革和上海自贸区金改的推进，预计明年离岸市场将迎来从量变到质变的飞跃。

建议：策略以缩短久期、加仓中低等级债券为主；

利率产品：金融债短端具有一定配置价值。同时，可关注中长久期利率债收益率走高后的波段交易机会。

信用产品：由于对利率上行有较好的保护作用，建议适度超配HY债。(完)