中国债市：现券走势略显分化，市场心态仍偏紧因资金未现实质性转好

路透上海12月23日 - 中国银行间债市周一现券走势略显分化，七年国债在国债期货走强带动下收益率稍回落，而金融债交投淡静，中期品种收益率上行；因资金面整体仍未现实质性转好的信号，市场心态依旧偏谨慎。

交易员指出，临近年底，机构的交易欲望本就不强，又逢资金面紧张，预计短期内现券走势仍难有起色，弱势震荡可能是主基调。

“下午钱松了，IRS下来了，现券没怎么动，金融债五年国开的上了5个(基)点，七年国债倒是有点下，因为国债期货走得挺强的。”上海一外资银行交易员称。

上海一券商交易员则谈到，最近几个交易日资金面都是上午紧张，下午转松，因此尚不能得出流动性已趋好的判断，而现券近期交投趋淡，金融债成交特别少，国债也仅是七年品种跟随期货波动相对活跃一些，“年底大家都不太想动了。”

上述银行交易员还表示，短期债市表现仍主要随资金面的走向而动，央行虽然通过SLO向市场提供了流动性，但公开市场逆回购按兵不动仍反映其紧平衡基调，明日七天逆回购是否重启将进一步确认其态度，“看明天有没有七天逆回购吧，如果放点量就好了。”

面对近期出现的资金困局，中国央行果断伸出援手“输血”。央行上周五晚间在其官方微博表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。

但因救助指向性强，且期限较短，周一早盘银行间资金市场受益尚不明显，出钱机构稀少致成交寥寥。至目前，七天期回购加权利率正向9%靠拢，攀向6.20资金困局以来高点。

成交较为活跃的七年期国债130020券 最新成交对应收益率为4.5655%，上日尾盘为4.60%；而剩余期限约4.84年的国开行固息债130245券 最新成交对应收益率为5.83%，上日尾盘为5.76%。

五年期国债期货主力合约1403 收报91.702元，涨0.308元，或0.34%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 5.2507 8.9372

上日 4.9050 8.2144

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3044/4.2478

国债参考率报价 4.1333/4.0789

金融债参考率报价 5.3463/5.2913(完)

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