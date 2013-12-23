更新版 1-中国货币市场：七天加权利率续攀高位，盘中再现前紧后松仍待央行指引

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路透上海12月23日 - 为应对年底前临时资金紧张，中国央行此前连续三日通过SLO注入流动性。但因救助指向性强，且期限较短，周一早盘银行间资金市场受益尚不明显，出钱机构稀少致成交寥寥。七天期回购加权利率向9%靠拢，攀向6.20资金困局以来高点。

不过与上周五相似，今日午后资金明显转松，有些上午还苦于借钱无门的机构，下午就转而为了出钱苦恼，市场人士猜测可能是因为央行再次通过SLO施以援手；然而资金改善更多仍集中在隔夜品种上，中长期资金供给依旧未现明显改观。

交易员并表示，虽然央行称银行体系超额备付不低，但存在结构性失衡，且谨慎心态抑制出钱机构信心。市场在等待财政存款投放的同时，仍苦盼央行明日公开市场可逆回购遍洒甘霖。

“下午一下子就松掉了，这两天都是这样，紧的时候特别紧，松的时候就很松，从一个极端到另一个极端，太情绪化了，我都无语了，”华东一银行交易员称。

她并谈到，即便午后资金面骤然转松，但对缓解市场紧张情绪的作用仍有限，“现在就是这样，下午有钱头寸平掉了，第二天上午还是借不到，只能过一天是一天了。”

央行上周五晚间在其官方微博表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。央行并称，目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元，为历史同期相对较高水平。

上海一银行交易员称，SLO期限短且定点支援，多数机构无法受益致市场紧势未改。在盼望财政存款投放的同时，央行仍被寄予厚望。

“现在只能走一步看一步了，不管是SLO，还是SLF，或者逆回购，只要央行有方式投钱就行。”她指出。

七天期回购 盘中最高成交为10%，加权利率收报8.9372%。此前最近一次加权高点为6月21日的9.2485%，6月20日则为11.6217%。

华北一银行交易员并表示，主要回购利率偏低的开盘价格，仍属“指导”。而资金供给严重不足，推动七天等品种利率继续走升。

本周央行公开市场仍如常报送正/逆回购和央票需求，但此前已连续两周无任何公开操作。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,012.62亿元，较上日的6,793.84亿元续增；其中隔夜品种成交5,720.71亿元，上日为5,575.85亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 5.2507 4.9050 +34.57 5,720.71

七天 8.9372 8.2144 +72.28 754.79

14天 8.9504 7.3964 +155.40 197.11

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.5600 7.1700 -61.00 2,899.48

七天 7.1000 6.6200 +48.00 285.93

14天 6.9100 6.5050 +40.50 51.39

回购定盘利率

其中:隔夜 4.4400 3.9500 +49.00 --

七天 8.8400 7.6000 +124.00 --

14天 9.5000 8.5000 +100.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.5150 3.9270 +58.80 --

七天 8.8430 7.6540 +118.90 --

三个月 5.5160 5.4580 +5.80 --