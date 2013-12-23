中国债市：一年和五年IRS再创历史新高，曲线再现下半年来少有的倒挂

路透北京12月23日 - 中国人民币利率互换(IRS)一年和五年期 周一再次刷新历史新高。市场人士表示，资金面继续为市场走势的决定性因素，IRS随其日内先涨后跌，短端涨幅大一些，曲线再现下半年来少见的倒挂。

“曲线是倒挂，最近都是早上(资金)紧，下午松，央行可能放点钱，先涨后跌，”上海一银行交易员称。

该交易员进一步指出，当前机构预期流动性紧张状况或一直延续到春节后，财政资金的投放很快就会被央行的对冲所消抵。当前IRS曲线的倒挂是资金短期冲击所致，类似6月流动性困局时的情况，属于非正常时期。

市场人士提供的数据显示，七天回购定盘利率为基准的IRS一年和五年期盘中最高分别触及5.15%和5.11%的成交利率高点。北京时间17:00，一年和五年的期限利差为1个基点(bp)，此前的期限倒挂发生在7月初。

周一早盘银行间资金市场受益SLO尚不明显，出钱机构稀少致成交寥寥，午后资金供给明显增加，有机构猜测央行或有继续出手扶助。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 5.8133/5.9313 5.0877/5.1637 5.0517/5.1317 5.0640/5.1537 5.0700/5.2867

上日 5.2933/5.3913 4.9857/5.0657 5.0050/5.0840 5.0190/5.1060 4.9911/5.2745

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.5200/+0.5400 +0.1020/+0.0980 +0.0467/+0.0477 +0.0450/+0.0477 +0.0789/+0.0122

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。