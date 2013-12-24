中国公开市场：今日将进行290亿元七天逆回购，暂停两周后再重启

路透北京12月24日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将进行290亿元人民币逆回购操作，期限七天。央行暂停两周后重启操作，市场人士解读称，此举或为减轻SLO操作压力。

面对资金利率飙升，中国央行上周继续在公开市场维持零操作无疑令市场大失所望，但其后一纸SLO(短期流动性调节工具)公告又略微安抚了市场濒临绷断的神经。这亦表明，尽管稳中偏紧政策基调不改，但央行不会袖手旁观资金利率大幅波动，以稳定市场预期。业内人士预计央行仍会灵活操作，以精准调控流动性。

10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

而本周公开市场则既无逆回购到期，亦无央票到期。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

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