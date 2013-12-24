中国公开市场：今日将进行290亿元七天逆回购，暂停两周后再重启

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京12月24日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将进行290亿元人民币逆回购操作，期限七天。央行暂停两周后重启操作，市场人士解读称，此举或为减轻SLO操作压力。
面对资金利率飙升，中国央行上周继续在公开市场维持零操作无疑令市场大失所望，但其后一纸SLO(短期流动性调节工具)公告又略微安抚了市场濒临绷断的神经。这亦表明，尽管稳中偏紧政策基调不改，但央行不会袖手旁观资金利率大幅波动，以稳定市场预期。业内人士预计央行仍会灵活操作，以精准调控流动性。
10月起，除到期续做三年央票外，中国央行公开市场主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
而本周公开市场则既无逆回购到期，亦无央票到期。
今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。