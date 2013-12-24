台湾股市：量缩收跌中止连三涨，年底前料高档震荡

路透台北12月24日 - 台湾加权股价指数周二微幅收跌，结束连续三日涨势。分析师表示，由于外资圣诞假期在即及台股量能尚未有效放大，加以大盘屡次未能突破8,500点的压力区等隐忧拉扯下，年底前台股料呈高档震荡格局。

尽管美股周一续创历史新高，台湾加权股价指数 今日则是在平盘附近震荡后小幅收跌0.07%至8,450.49点。今日台股成交初值 为615.74亿台币，上日修正后为783.97亿。

保德信投信国内投资组主管叶献文认为，短线台股加权指数的月、季、年线仍维持走扬格局，月线与季线又呈现黄金交叉，形成大盘的底部支撑，惟受到外资圣诞假期等因素干扰，台股在年底前倾向高档震荡格局。

“年后至农历年前台股消息面并无重大利空讯息干扰，加上元月做梦行情启动，大盘仍有机会缓步走高。”他说。

富兰克林华美基金经理人郭修伸亦指出，时序进入2013年尾声，短线在圣诞节、外资放长假等因素影响下，台股动能暂无法提升，但长多格局仍未改变，建议偏多操作。