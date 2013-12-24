台湾股市：量缩收跌中止连三涨，年底前料高档震荡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北12月24日 - 台湾加权股价指数周二微幅收跌，结束连续三日涨势。分析师表示，由于外资圣诞假期在即及台股量能尚未有效放大，加以大盘屡次未能突破8,500点的压力区等隐忧拉扯下，年底前台股料呈高档震荡格局。
尽管美股周一续创历史新高，台湾加权股价指数 今日则是在平盘附近震荡后小幅收跌0.07%至8,450.49点。今日台股成交初值 为615.74亿台币，上日修正后为783.97亿。
保德信投信国内投资组主管叶献文认为，短线台股加权指数的月、季、年线仍维持走扬格局，月线与季线又呈现黄金交叉，形成大盘的底部支撑，惟受到外资圣诞假期等因素干扰，台股在年底前倾向高档震荡格局。
“年后至农历年前台股消息面并无重大利空讯息干扰，加上元月做梦行情启动，大盘仍有机会缓步走高。”他说。
富兰克林华美基金经理人郭修伸亦指出，时序进入2013年尾声，短线在圣诞节、外资放长假等因素影响下，台股动能暂无法提升，但长多格局仍未改变，建议偏多操作。
东北亚股市周三依旧是涨跌互见，本地时间14:05，香港恒生指数 收涨1.13%，日经指数 亦是上涨0.12%；中国股市沪综指 则是小跌0.09%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。