《全球汇市》美元在淡静交投中下滑，但美联储启动QE缩减提供支撑

有分析师称，虽然周一长期美国公债收益率 下跌，但如果晚间美国出炉的数据继续表现出色，利差将很可能向有利于美元的方向变化。
周五公布的数据显示，美国经济第三季创下近两年来最快增速，支持了美联储的决议。
法国巴黎银行的分析师称，近期将公布的美国数据需要达到一定标准，才能让美元保持上行动能。
“由于美联储现已启动削减购债计划，所需的证据发生变化--之前需要较强劲的数据来证明应该开始削减购债，而现在需要足够强劲的数据以支持美联储继续削减购债，”他们在一份客户报告中写道。
本周将公布的美国数据包括周一出炉的个人所得和支出，以及周二的耐用品(耐久财)订单数据。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3679 1.3671 +0.06 +3.68 1.3194
美元/日圆 104.00 104.07 -0.07 +19.90 86.74
欧元/日圆 142.26 142.27 -0.01 +24.30 114.45
美元/瑞郎 0.8962 0.8957 +0.06 -2.11 0.9155
英镑/美元 1.6354 1.6333 +0.13 +0.63 1.6251
美元/加元 1.0642 1.0634 +0.08 +7.27 0.9921
澳元/美元 0.8926 0.8921 +0.06 -14.12 1.0393
新西兰元/美元 0.8197 0.8209 -0.15 -1.04 0.8283
欧元/瑞郎 1.2261 1.2249 +0.10 +1.54 1.2075
欧元/英镑 0.8361 0.8364 -0.04 +3.04 0.8114
欧元/瑞典克朗 8.9883 9.0063 -0.20 +4.79 8.5777
美元/挪威克朗 6.1620 6.1592 +0.05 +10.77 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 白云; 审校 王翔琼/张涛)