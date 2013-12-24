台湾债市：RP利率大致持平，公司债交割百亿无碍资金调度

路透台北12月24日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平。证券商RP交易员表示，银行、寿险端资金宽裕，今日交割100亿台币远传公司债并无碍资金调度，RP成交利率续稳于当前低位。

市场人士指出，由于整体市场资金情势偏松，目前感受不到公司债交割所带来的紧缩效应，至于投信端资金赎回压力预计周四起才会陆续显现，不过银行及寿险端资金仍显充裕，料年底前RP利率可望维持在既有区间。

“ 市场钱这么多，交割几乎没什么影响。”一位证券商交易员称。

另有大型票券商提及，目前年内资金满溢，令年内RP利率成交区间略往下移，目前票券商为因应年关资金调度，较缺的是跨年资金，令跨年RP利率得以持稳在既有区间。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，以上利率大致与上日相同。

票券商新历年前公债的附买回利率今日成交在0.47-0.54%，跨新历年则成交在0.55%，新承作RP以跨年为主；公司债年内RP利率落在0.48-0.55%，区间续较上日走跌1个基点，跨年交投则在0.50-0.58%，持平于上日。