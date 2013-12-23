《交易视点》明年中国可转债投资谨慎乐观，择机超配--中信证券

路透北京12月23日 - 中国中信证券最新发布的2014年可转债投资策略报告认为，明年调整后的成长股依然是股市主轴，蓝筹行情依赖政策放松，转债整体机会并不明显。估值位于底部保证了转债投资将获得绝对收益，但回报未必高于纯债。

就转债投资策略来说，可以采取中等仓位，个券推荐顺序为中行、平安、民生、重工、隧道转债，关注石化、国电转债在二季度之后的买入机会，小盘转债暂回避。

**债市收益率筑顶，股市行情仍需等待**

基本影响因素。经济基本面：经济增长预计7.6%，季度间平稳；CPI前高后低，全年平均预计在3%以内。

政策面：利率市场化推进、金融降杠杆，改革带来阵痛，高资金成本制约企业盈利回升。

资金面：通胀拐点尚未确认以及去杠杆背景下，货币市场利率仍将维持高位。

债券市场和股票市场行情展望。债市：收益率逐渐筑顶，关注基本面阶段性宽松可能带来的投资机会。

股市：资金成本制约股市估值，若通胀拐点年中未现，蓝筹股将仅有盈利推动的短期回升；若通胀拐点年中出现，资金成本的趋势性回落将引发先债后股的反弹行情。成长股估值偏高，一季度存在下跌风险，二季度之后业绩得到验证的成长股将重新回升。

先债后股：一季度由于财政存款投放和银行信贷派生存款，资金状况可能小幅改善，债市收益率有望小幅下行；但由于政策层面并未放松，一季度股市机会并不明显。

**转债估值有望底部回升，产品创新丰富投资选择**

转债供给与需求。供给：大盘转债发行完毕，2014年潜在供给仅182亿，远低于2013年的545亿。优先股、可交换债即将推出，投资者在混合型证券领域的选择更加丰富。

需求：正股缺乏机会、IPO分流将影响债基对转债的需求，优先股推出部分分流保险公司需求，可交换债推出初期影响较小。预计在政策放松之前，转债需求改善空间不大。

转债估值展望。偏股型转债估值已达底部，虽然需求改善不大，但供给缩量将带来估值的自然回升。

中小盘转债估值位于低位，年报业绩证伪期过后，成长股有望重新回升，届时中小盘转债的估值可能将有所扩大。

**转债行情研判与投资策略**

2014年，调整后的成长股依然是股市主轴，蓝筹行情依赖政策放松，转债整体机会并不明显。估值位于底部保证了转债投资将获得绝对收益，但回报未必高于纯债。

转债投资策略。中等仓位，个券推荐顺序为中行、平安、民生、重工、隧道转债，关注石化、国电转债在二季度之后的买入机会，小盘转债暂回避。

超配信号：央行放松资金面；经济超预期回升；增量资金大幅加仓A股。

策略风险： （1）大概率取得正回报，但未必跑赢债券（2）如遇股市大幅上涨，低估值的转债将出现正股和估值的双击，涨幅将超越正股，当前中等仓位的策略将导致错失机会。

**转债投资细分策略**

波段操作：一季度是低吸阶段，中行、石化等收益、转股溢价率低的品种构成基础仓位；平安、重工转债在105元以内建议底仓配置。

二季度以后，东华、华天等成长性行业转债业绩若得到验证，可以逢低买入；密切关注央行公开市场操作传递出的货币政策信号，如果出现明确的政策放松和资金回落，建议超配中行、平安、民生转。

中长期持有：待发行的中小盘转债涉及券商、医药、地产等行业，属于转债市场的稀缺品种，低估值时期的发行为投资者提供了一级市场低吸机会。

套利策略：关注工行、中行、重工转债无风险套利；关注个股期权推出后的跨资产套利。

条款博弈：机会不大。(完)