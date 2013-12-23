《交易视点》2014年债市十大猜想--中金

路透北京12月23日 - 中国大型投行--中金公司发布深度报告认为，2014年债券市场依然充满了变数；总体看不利因素居多，尤其是流动性层面仍不乐观。

而利多因素在于明年通胀可能低于中性预期，以及房地产市场放缓带来非标融资需求减弱，并最终有利于货币政策放松。

不过，投资者可能会先看到收益率在供需关系恶化中再创新高，利率衍生品明年大有用武之地。信用利差也将因为供需关系以及信用风险上升而再度拉大，评级间利差也将扩大。

具体猜想如下：

2013年债券市场令人大跌眼镜，注定是颠覆传统的一年。两次钱荒改变了债市的运行格局。进入2014年，债券市场依然充满了变数。但总体来看，不利因素居多，尤其是流动性层面仍不乐观。

美联储正式缩量QE对全球流动性都将产生影响，中国外汇占款也将因此减少。余额宝革命所带来的冲击在2014年会延续，预计货币市场基金规模有望翻番，从而继续分流银行的存款以及推升银行的资金成本。

利好的因素在于明年通胀水平可能低于目前市场的中性预期。而房地产市场的放缓也有望带来非标融资需求的减弱，并最终有利于货币政策的放松。

但在看到收益率明显回落之前，可能会先看到收益率在供需关系恶化中再创新高，债券市场的波动性也将因此增加，利率衍生品明年大有用武之地。信用利差也将因为供需关系以及信用风险上升而再度拉大，评级间利差也将扩大。

产品创新层面，在规范约束地方政府融资的大背景下，市政债或者类市政债有可能推出。

而离岸人民币债市场因为两岸的巨大收益率落差可能会吸引不少国内企业到离岸市场融资，加上到期量的滚动续发，2014年离岸人民币债的发行量也有望大幅上升。

猜想一、外汇占款在“内外夹击”下增量下降至1.5-2万亿；

猜想二、通胀平均水平将低于今年；

猜想三、余额宝带来的革命创新仍在延续，2014年货币市场基金规模有望翻番，提高银行资金成本；

猜想四、如果货币政策不放松，2014年债市供需关系仍不利，局部时点收益率有再创新高的可能；

猜想五、多空分歧仍较大，收益率波动性将显着增加，衍生品成交也将随之活跃；

猜想六、房地产销售增速与长期国债收益率的下行周期再次同步；

猜想七、法定比率明年有可能下调；

猜想八、离岸人民币债券市场将继续快速发展，2014年发行量有望超越此前几年；

猜想九、评级间利差大幅拉开，低评级回归“高风险高收益”本色；

猜想十、“市政债”箭在弦上，取代城投债任重道远。(完)