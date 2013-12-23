更新版 1-台湾货币市场：央行冲销牵动年底趋紧敏感神经，跨年拆款利率略走高

* 央行冲销积极，牵动年底资金趋紧敏感神经

* 跨年拆款微升至0.44-0.45%，上日在0.43-0.44%

* 跨年短票利率本周末料有走升压力 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北12月23日 - 台湾银行间跨新历年短率周一较上日略为走高。货币市场人士表示，央行自上周起加大冲销力道，令银行端超额准备负数扩大，此举牵动年底资金可能趋于紧俏的敏感神经，因而令短率上扬。

银行间资金调拨人士指出，虽然今日陆续有业者开放10天期的拆款，不过大部分的银行还是暂时不承作跨年业务。预料本周资金将较上周趋紧，周末前短率可能还有进一步上扬的机会。

“ 感觉央行有点积极，累积超额变成负数。”一位民营银行资调人士说。

另一公股银行调度人士则称，央行周四将召开理监事会议，虽然一般预料这次仍不会升息。但因美国即将启动缩减购债规模计画，预料台湾偏宽松的资金环境也将逐渐转向，因此会特别关注总裁的会后声明。

今日银行间跨新历年拆款利率报0.44-0.45%，上周五在0.43-0.44%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.386%。今日区间在0.295-0.400%，和上日区间相同；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日则为0.380-0.430%。

**发票量例行性增温**

短票市场方面，票券商指出，时序进入年底，各家审慎调度跨年所需资金。由于近期央行冲销积极，因此已有客户提醒，本周末买票利率将微幅上调1个基点。

“ 本周资金不若上周宽松，最紧应该就是周四、五。”一位票券商资金调度人士说。

另一票券商交易员则认为，央行近期冲销力道不轻，年底资金预料会偏紧，不过周末的短票利率是否上扬，还是要看法人端的资金状况而定。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.58-0.60%，同于上日；跨年天期的交投落在0.61-0.62%，成交以30天期为主，跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，跨年天期成交利率大致同于上日。

周一央行存单到期金额为2,128.50亿，今日共发行2,134.5亿台币存单，存单发行余额增6亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)507.7亿台币，落点分别为周二841.00亿、周三592.50亿、周四3,354.85亿及周五3,590.85亿。

拆款中心 资料显示，周一超额准备为负103亿台币，累计超额准备为负400亿，加计前期1%的超额准备为403亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率持稳。由于年底券商间资金缺口并不大，加以寿险、投信端资金仍显充裕，RP利率维持在既有区间，年底前将持续关注投信端资金赎回情况。

市场人士指出，年底前券源落点少，券商间资金缺口也不大，成交以到期续做为主，而投信端资金稍显分配不均，不过大部分投信今日资金仍偏宽裕，感受不出投信端年底赎回压力所带来的资金紧缩效应，预计30-31日才会较为显着。

“现在资金缺口小，投信及寿险客户端钱又多。”一位证券商交易员称。

此外，有大型票券商提及，目前市场多数倾向不收年内的钱，而投信端资金又需要承作年内券源，以因应年底的赎回压力，因此投信端资金出现短钱的配置压力，令年内公司债RP利率区间低位略较上日走跌。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，以上利率大致与上日相同。

票券商新历年前公债的附买回利率成交在0.45%附近，日前同报价皆未能成交；公司债RP利率年内则见0.50-0.56%，区间低位较上日走跌，跨新历年主交投则在0.50-0.58%。