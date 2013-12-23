CNH动态：离岸人民币即期微幅走升，近期无明显交易驱动力

路透香港12月23日 - 在人民币中间价小幅走挺带动下，香港离岸人民币即期汇价 周一微幅走升，市场人士指出，接近圣诞假期及年底交易日，市场并无明显交易驱动力，汇价料相对稳定，或年尾在境内中间价牵引下再微幅走升，但幅度已不大。

“今天快处于休假模式了，交投清淡，交易区间往上走了一点，今早先微涨，后早盘在6.0680水平掉头，但都是二十来个点子的正常波动，swap这边动的也不多。”一位中资行交易员称。

本地时间下午5:43时，即期汇价 报6.0692，较上日尾盘的6.0695微涨。境内人民币中间价 报6.1161，上日在6.1196。

一位外资行交易员称，“上周人民币中间价已上来了30多个点子，除了个别天数受美联储等政策影响，CNH大多数时间还是看中间价交易区间在走，尤其是这两天没大的交易驱动了，”他认为，往年经验看，12月人民币中间价可能会继续往上走一点，但全年升幅基本已 均衡。

上述交易员并表示，CNH市场流动性充裕，但美元头寸则感觉有部分紧张，因此一年期远汇走升了一点。

离岸人民币兑美元一年期远汇 报6.1293/33，较上日尾盘的6.1320有所上涨。一年期远期外汇升水 报605/635，上日约在625。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.1324/1361，微涨0.05%，上周五约在6.1355。

人民币兑美元即期 周一全天窄幅波动后微幅走高，收盘价6.0702元创出历史新高。中间价小幅走坚，不过因6.0710附近仍有疑似干预的大行购汇出现，使得即期在日内多数时间内都缺乏升值空间。

美元周一走软，追随较长期美国公债收益率的跌势，但由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始收回部分货币刺激措施，美元跌势可能有限。（完）

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