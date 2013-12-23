中国资管：上周33款集合信托产品发行，新华信托地产投资基金募得16亿

路透北京12月23日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（12月14日-12月20日）共有19家信托公司发行了33款集合信托产品，发行量环比减少3款，降幅8.33%。

33款新发行产品中，32款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.33亿元，环比增加0.12亿元，增幅为5.33%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为76.89亿元，环比下降2.74亿元，降幅为3.45%。

募集规模最大的是新华信托发行的“华锦143号一线地产投资基金集合资金信托计划”，募集规模为16.00亿元。

从期限上看，33款新发行产品中，31款产品公布了期限，平均期限21.29个月，环比延长0.52个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 9.08% -0.18个百分点

18个月期 4 10.63% +0.13个百分点

24个月期 18 10.06% -0.41个百分点

60个月期 1 12.00%

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了13款，基础设施领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了5款，证券投资和金融领域产品各发行了1款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了13款，组合运用和权益投资类产品各发行了6款，债权投资类产品发行了4款，股权投资类产品发行了2款，证券投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品38款**

上周共有23家信托公司成立了38款集合信托产品，成立数量环比减少2款，降幅5.00%。

38款成立产品中，27款产品公布了成立规模，平均成立规模为3.29亿元，环比增加1.76亿元，增幅为114.89%。

其中，建信信托成立的“优债集合资金信托计划1号”募集资金规模最大，达36.00亿元，这是一款工商企业领域的债权投资类产品。

共有23款新成立产品公布了期限，平均期限26.61个月，环比延长5.42个月。有14款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.74%，环比下跌0.21个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业和金融领域产品各成立了10款，房地产领域产品成立了6款，证券投资领域产品成立了5款，基础设施领域产品成立了2款，其他领域产品成立了5款，。