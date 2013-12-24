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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 17:47 BJT

台湾债市：102/11期五年公债中，银行业卖超19亿台币

路透台北12月24日 - 台湾柜台买卖中心周二公布，债券等殖成交系统中，五年公债102
/11 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      9.00     28.00       -19.00
     票券业      2.50      0.00        +2.50
     证券业     20.50      4.00       +16.50
 
    10年公债102/10            交易资料如下：(单位：亿台币)
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      1.50      8.50        -7.00
     票券业      1.00      0.50        +0.50
     证券业     13.00      6.50        +6.50
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