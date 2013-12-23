国际油市：380-cst燃料油价差转为贴水，平价交易价格达逾两个月高位

路透新加坡12月23日 - 亚洲燃料油直接报价周一连续第三个交易日上涨，达到逾两个月高点，受助于原油价格走升；380-cst燃料油现货价差跌至贴水，因平价交易带来压力。
路透数据显示，380-cst燃料油价格报每吨614.83美元，较上周五水平高4.62美元。380-cst燃料油价差较新加坡现货报价每吨贴水0.23美元，低于上周五的每吨升水0.19美元。
路透计算结果显示，自上周五以来，由于平价交易因素和出价相当于较新加坡现货报价贴水，燃料油现货价差承受压力。
新加坡贸易商兴隆和Gunvor上周五的380-cst燃料油船货售价为每吨615美元，较新加坡现货报价贴水0.59-0.90美元。
尽管现货价差下跌，但380-cst燃料油市场结构仍处于逆价差。
路透数据显示，上周五时1月装运的船货每吨报价较2月船货高出2.25美元，表明市场结构仍然为稳定至走坚。
交易员表示，燃料油市场将有可能持续受到支撑，因1月份运至亚洲的燃料油船货预计将下滑到两个月低位。一份针对船运和交易消息人士展开的调查显示，较高的运输成本让交易商很难做到保本，因此从西方运来的燃料油面临阻碍。
其他市场消息方面，亚洲精炼厂在生产燃料油时，越来越多地透过低价格石油产品取代昂贵的原油作为原料，试图以此控制成本和减缓利润的下滑。(完)
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(编译 洪曦; 审校 徐文焰)