国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及四日低位，1月西方船货基本满足东方需求

路透新加坡12月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至四个交易日低点每吨163.90美元，录得连续第二个交易日下滑，因韩国方面交投不旺，不过仍比三个月前的水准高出48%。

自10月份以来，尽管西方出口至亚洲的船货创下新高，但石脑油市场仍处于多头走势，因强劲需求和亚洲供给减少产生抵消作用。

1月份将有来自欧洲、地中海和美国的石脑油运至亚洲，总量达到170万吨左右，为月度高点。

“一些交易商表示，运到亚洲的西方石脑油过多，不过实际上由于缺少液化石油气(LPG)和中东现货船货，石脑油需求实际上是走高的。”一位驻新加坡的交易员称。

“另外，西方到亚洲的船货很容易出现推迟。基于我们的计算，亚洲(1月份)至少需要180万吨石脑油。”

印度Reliance Industries向壳牌售出35,000吨1月底从Sikka运出的石脑油船货，价格为离岸价(FOB)为每吨比中东报价升水约31美元。

亚洲汽油裂解价差报四个交易日高点每桶5.92美元。

中国11月汽油出口创下今年最低水平302,108吨。

嘉能可从中国石油天然气股份有限公司买入两艘95号汽油的船货，装船期为1月18-22日，报价分别为每桶121.00美元和121.80美元。(完)

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