国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至两周低点，因节假日前需求减退

路透新加坡12月23日 - 亚洲柴油裂解价差周一连续第二个交易日下滑，触及每桶17.96美元的两周低点，由于在节假日到来之前需求减退，特别是来自东南亚的需求。

交易商称，印度Reliance Industries在12月14日前后关闭旗下日加工能力66万桶的炼厂的一座原油装置，其影响甚微，因市场中库存充足。

CGT工会官员表示，道达尔旗下位于法国的五家炼厂中，有三家炼厂发生的罢工周一进入第11天。

不过亚洲市场似乎不为所动，即便这些炼厂的产品主要是作为运输燃料的柴油和汽油，因为欧洲可能会转而依靠美国供应。

船运分析公司Windward数据显示，美国墨西哥湾沿岸炼厂在12月将向欧洲出口近220万吨馏分油，主要是柴油。

中石油从维多公司购买了10万桶1月7-11日从新加坡装运的航煤，离岸价为较新加坡报价每桶升水0.3美元。

中石油还向壳牌购买了11万桶1月8-12日从新加坡发运的航煤，离岸价为每桶较新加坡报价升水0.8美元。

中石油向嘉能可出售了25万桶含硫500ppm的柴油，1月18-22日从新加坡装船，离岸价为每桶较新加坡报价升水0.90美元。(完)

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