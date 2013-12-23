《全球汇市》美元继续回吐部分近期涨幅，圣诞节前市场缺乏指引

交易员预计明年初市场流动性全面恢复前，市场不会有太大变化。全球金融市场周三大多因圣诞节假期休市，许多市场周四还继续休市。
中国人民银行上周向货币市场注入3,000亿元人民币后，对中国流动性紧张的担忧有所缓解。
但交易员无疑还要密切关注年末的最新动向。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3695 1.3695 +0.00 +3.80 1.3194
美元/日圆 104.18 104.10 +0.08 +20.11 86.74
欧元/日圆 142.67 142.27 +0.28 +24.65 114.46
美元/瑞郎 0.8937 0.8938 -0.01 -2.38 0.9155
英镑/美元 1.6346 1.6353 -0.04 +0.58 1.6251
美元/加元 1.0613 1.0603 +0.09 +6.98 0.9921
澳元/美元 0.8922 0.8934 -0.13 -14.15 1.0393
新西兰元/美元 0.8191 0.8195 -0.05 -1.11 0.8283
澳元/日圆 92.960 92.840 +0.13 +3.14 90.130
新西兰元/日圆 85.320 85.310 +0.01 +18.76 71.840
英镑/日圆 170.29 170.23 +0.04 +20.93 140.82
澳元/新西兰元 1.0886 1.0865 +0.19 -13.19 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 侯向明/许娜/李爽/侯向明)