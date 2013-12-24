中国企业：京东今年营收料突破1,000亿，上市前景仍扑朔迷离

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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尽管销售快速增长，但京东仍笼罩在其主要B2C竞争对手--阿里巴巴天猫商城(Tmall)的阴影之下。根据中国互联网市场研究机构iResearch，天猫占据了51.1%的市场份额。京东占比为17.5%，而亚马逊中国仅为2.6%。
“因为拥有良好服务和优质产品的声誉，如果他们能继续在市场建立自己的细分领域，就能为立足市场打下坚实的基础，”中国市场研究集团(China Market Research Group)首席分析师Ben Cavender表示。
但是京东与天猫之间的差距仍然巨大。在相当于中国“网购星期一”的前后12天时间里，京东营收额达到16亿美元，而天猫和淘宝一天的营收共计为57亿美元。
**IPO猜想**
外资高调进入中国，令人猜想京东首次公开招股(IPO)的可能性。
京东在2012年底进行一轮融资后估值为73亿美元。当时公司否认在2013年之前进行IPO的计划。
2011年，汤森路透旗下刊物IFR报导称，京东即将进行估值为40-50亿美元的IPO，但最终没有实现。
周一，沈皓瑜表示京东没有进行IPO的具体计划。
他表示，该公司将选择适当时间进行IPO，将考虑市场形势和公司情况；京东目前没有IPO的具体计划。(完) (编译 李春喜/朱晓军；审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。