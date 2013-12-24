中国企业：京东今年营收料突破1,000亿，上市前景仍扑朔迷离

尽管销售快速增长，但京东仍笼罩在其主要B2C竞争对手--阿里巴巴天猫商城(Tmall)的阴影之下。根据中国互联网市场研究机构iResearch，天猫占据了51.1%的市场份额。京东占比为17.5%，而亚马逊中国仅为2.6%。

“因为拥有良好服务和优质产品的声誉，如果他们能继续在市场建立自己的细分领域，就能为立足市场打下坚实的基础，”中国市场研究集团(China Market Research Group)首席分析师Ben Cavender表示。

但是京东与天猫之间的差距仍然巨大。在相当于中国“网购星期一”的前后12天时间里，京东营收额达到16亿美元，而天猫和淘宝一天的营收共计为57亿美元。

**IPO猜想**

外资高调进入中国，令人猜想京东首次公开招股(IPO)的可能性。

京东在2012年底进行一轮融资后估值为73亿美元。当时公司否认在2013年之前进行IPO的计划。

2011年，汤森路透旗下刊物IFR报导称，京东即将进行估值为40-50亿美元的IPO，但最终没有实现。

周一，沈皓瑜表示京东没有进行IPO的具体计划。