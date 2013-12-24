《中国报摘》--中国证券报12月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--分析人士认为，中国房地产行业调控政策基调一时难改，但未来思路将从此前的控需求转向增供给。预计短期内房地产市场走势以稳为主，房价将迎来低速增长期。
* 其他:
--中国银行 国际金融研究所宏观经济研究主管温彬称，明年实体经济融资成本易升难降，企业融资成本居高不下是实体经济自身、影子银行等多种因素共同作用的结果。
--国家外汇管理局公布数据显示，截至9月末，中国对外金融资产56,510亿美元，对外负债38,459亿美元，对外金融净资产18,052亿美元。
--商务部新闻发言人沈丹阳表示，明年全年稀土出口配额总量将保持基本稳定。
--数据显示，截至12月20日，融资融券余额为3,401.26亿元，比2012年末增长近2.8倍。
--日前召开的全国民航工作会议指出，2013年民空业预计实现利润总额273亿元，比2012年295.9亿元的利润总额下降22.9亿元，降幅7.7%。
--业内人士透露，海南省政府正在审议农民集体建设用地管理办法。该办法提出，经批准纳入流转试点的农村集体建设用地，允许农村集体经济组织或者村民自主开发经营，用于旅游、农贸市场、标准厂房等非农业建设。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 李宏薇/杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。