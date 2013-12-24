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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月24日

* 头版头条:

--分析人士认为，中国房地产行业调控政策基调一时难改，但未来思路将从此前的控需求转向增供给。预计短期内房地产市场走势以稳为主，房价将迎来低速增长期。

* 其他:

--中国银行 国际金融研究所宏观经济研究主管温彬称，明年实体经济融资成本易升难降，企业融资成本居高不下是实体经济自身、影子银行等多种因素共同作用的结果。

--国家外汇管理局公布数据显示，截至9月末，中国对外金融资产56,510亿美元，对外负债38,459亿美元，对外金融净资产18,052亿美元。

--商务部新闻发言人沈丹阳表示，明年全年稀土出口配额总量将保持基本稳定。

--数据显示，截至12月20日，融资融券余额为3,401.26亿元，比2012年末增长近2.8倍。

--日前召开的全国民航工作会议指出，2013年民空业预计实现利润总额273亿元，比2012年295.9亿元的利润总额下降22.9亿元，降幅7.7%。

--业内人士透露，海南省政府正在审议农民集体建设用地管理办法。该办法提出，经批准纳入流转试点的农村集体建设用地，允许农村集体经济组织或者村民自主开发经营，用于旅游、农贸市场、标准厂房等非农业建设。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 李宏薇/杨淑祯)
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