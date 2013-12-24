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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 08:26 BJT

日本股市：日经指数升至六年高位，追随隔夜美股涨势

路透东京12月24日 - 日本股市日经指数周二攀升至六年高位，接近16,000点关口，受到多头投资者买盘驱动。隔夜美股道指和标准普尔500指数触及纪录高点。

日经指数 上涨0.8%至15,990.20点，触及2007年12月来最高水准。

受助于大规模财政和货币刺激措施，日经指数今年上涨近54%，有望录得1972年以来最佳年度表现。(完)
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