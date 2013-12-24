重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月24日

(重发以修正内文格式) 路透香港12月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比 较.(1美元=7.7533港元 ) 美国股市周一攀升，道琼工业指数 和标普500指数 均升至历史高点，因苹果公司 与中国移动达成销售协议，提振了科技类股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 184.050 -0.62 16412 14.270 0.21 中国铝业 8.570 0.35 24869 2.658 -1.20 中国移动 52.470 1.63 217335 81.363 1.01 中国人寿 45.550 -0.37 63920 23.544 -0.02 中石油 108.990 0.14 13350 8.450 0.00 中石化 80.030 -0.83 23584 6.205 -0.08 汇丰控股 54.160 1.18 955725 83.984 1.74 中电信 49.010 0.14 81398 3.800 -0.53 中国联通 15.390 3.71 299789 11.932 3.76 兖州煤业 9.270 0.00 41335 7.187 -0.45 华能国际 35.770 0.53 8822 6.933 0.48 南方航空 19.340 0.16 3524 2.999 -0.03 东方航空 18.810 3.98 9089 2.917 -0.11 中芯国际 3.740 0.54 15058 0.580 -1.70 (完) (整理 梁慧仪)