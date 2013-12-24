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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 08:17 BJT

重发-《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月24日

(重发以修正内文格式)
    路透香港12月24日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比
较.(1美元=7.7533港元 )
    
    美国股市周一攀升，道琼工业指数 和标普500指数 均升至历史高点，因苹果公司
与中国移动达成销售协议，提振了科技类股。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       184.050   -0.62      16412            14.270       0.21
 中国铝业                       8.570    0.35      24869             2.658      -1.20
 中国移动                      52.470    1.63     217335            81.363       1.01
 中国人寿                      45.550   -0.37      63920            23.544      -0.02
 中石油                       108.990    0.14      13350             8.450       0.00
 中石化                        80.030   -0.83      23584             6.205      -0.08
 汇丰控股                       54.160    1.18     955725            83.984       1.74
 中电信                        49.010    0.14      81398             3.800      -0.53
 中国联通                      15.390    3.71     299789            11.932       3.76
 兖州煤业                       9.270    0.00      41335             7.187      -0.45
 华能国际                      35.770    0.53       8822             6.933       0.48
 南方航空                      19.340    0.16       3524             2.999      -0.03
 东方航空                      18.810    3.98       9089             2.917      -0.11
 中芯国际                       3.740    0.54      15058             0.580      -1.70
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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