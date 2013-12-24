金砖国家：12月23日股汇市收盘纵览

路透12月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月23日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.45%，报992.69点。

中国股市：沪综指微收升终结九连跌，建行等银行股反弹难改弱势气氛

香港股市：从五周低点反弹，富智康跳涨

中国汇市：人民币即期狭幅整理后收创新高，市场关注疑似干预动向

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拉美股市：拉美股市上涨，但巴西和墨西哥股市遭遇顽强技术阻力位，可能抑制进一步的升势。Bovespa指标股指 升0.33%，至51,346.1点，自上周四以来一直未能突破在51,600附近的阻力位。本月已下跌逾2%，今年迄今跌近16%。

拉美汇市：巴西雷亚尔反弹，但走势仍旧脆弱

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南非股市：为连续第五个交易日上涨，美国经济成长改善的迹象帮助大盘轻松走进假日气氛，场内出现节庆买盘。Top-40绩优股指数 收涨0.41%，报39,997.51点。综合指数 升0.4%，报44,753.19点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，市场交投清淡

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印度股市：收升，因外资持续流入推升绩优股，不过Infosys Ltd 下跌抑制大盘升幅。指标BSE指数 收升0.1%，收报21,101.03点；NSE指数 涨0.16%，或收报6,284.50点，为连续第二天上涨。

印度汇市：印度卢比涨至近一周高位，受央行总裁不愿过度紧缩货币政策的言论所拉抬。卢比兑美元 收报61.9525/9625，周五收报62.04/05 。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,453.100点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.37%，报792.92点。