中国外汇：9月末对外金融净资产18,052亿美元，较上年末增4%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月24日 - 中国国家外汇管理局公布最新中国国际投资头寸表显示，2013年9月末，中国对外金融资产56,510亿美元，对外负债38,459亿美元，对外金融净资产18,052亿美元。该数字较上年末增长4%。
新闻稿称，在对外金融资产中，中国对外直接投资5,590亿美元，证券投资2,470亿美元，其他投资11,190亿美元，储备资产37,260亿美元，分别占对外金融资产的10%、4%、20%和66%。
在对外负债中，外国来华直接投资23,232亿美元，证券投资3,744亿美元，其他投资11,483亿美元，分别占对外负债的60%、10%和30%。
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系
2012年末，中国对外金融资产51,749亿美元，对外金融负债34,385亿美元，分别较上年末增长9%和13%，增速分别回落6个和12个百分点；对外金融净资产17,364亿美元，增长3% 。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。