《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月24日

*工商时报：

--中华电信 董事长大爆黑马，现任董座李炎松已确定明年1月6日退休，职缺由现任台积电 固态照明及太阳能公司董事长蔡力行空降接任，跌破市场眼镜；行政院昨日已核定此人事案。此外，宏基 昨天也公告，由前台积电全球业务暨行销资深副总经理陈俊圣接任全球总裁、执行长。

--两岸货品贸易协议年底完成商谈的目标落空。经济部长张家祝昨日表示，两岸明年上半年前一定要完成货品贸易的商谈，如果拖到明年底就〞太惨了〞。

--今年底前人民币总存款量晋身〞百亿俱乐部〞的银行，保守估计已有四家，即兆丰银、永丰银、第一银、及台湾银，四大银行OBU与DBU人民币存款量目前合计已有近500亿，其中兆丰银存款量已达180亿人民币，年底前极有可能破200亿大关。

--保险业投资单一个股上限，确定维持10%，但必须全面放弃董监投票权。金管会主委曾铭宗上日表示，在考量保险业资金去化需要管道，以及不希望保险业参与个别公司经营的双重考量下，保险法修正案呈报行政院版本，确定维持单一个股持有比例可达10%，但未来一律不得有董监投票权。

*经济日报：

--富邦金 上日宣布，中国大陆银监会正式核准由富邦金、台北富邦银行，共同取得华一银行80%股权一案。历经近一年，此案终于获得核准，是台资银行并购中国大陆合资银行的首例。

--金管会本周将召开银行总经理会议，讨论明年度中小企业放款目标值，初步规划明年度新增额度目标为2,400亿台币；创意产业放款专案明年度也将上路，第一年额度为500亿台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。