中港个股：中国国航称获控股股东增持A股，后者并拟未来12个月继续增持

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海12月24日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司 周二公告称，接到控股股东中国航空集团通知，集团近期已增持公司约0.01%A股股份，并拟在未来12个月内继续增持。
刊登在上海证券交易所的公告显示，中航集团是上周五(20日)增持国航76万股A股，增持后集团直接及间接持股比例达53.37%。
集团并表示，考虑到上市公司价值以及当前股价，拟未来12个月内(自12月20日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过上证所增持股份，累计增持比例不超过上市公司已发行总股份的2%(含本轮首次增持的股份)。
中国国航A股周一收报3.88元人民币，过去一个月跌6.5%；H股收报5.59港元，过去一个月跌1%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。