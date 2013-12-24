中港个股：中国国航称获控股股东增持A股，后者并拟未来12个月继续增持

路透上海12月24日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司 周二公告称，接到控股股东中国航空集团通知，集团近期已增持公司约0.01%A股股份，并拟在未来12个月内继续增持。

刊登在上海证券交易所的公告显示，中航集团是上周五(20日)增持国航76万股A股，增持后集团直接及间接持股比例达53.37%。

集团并表示，考虑到上市公司价值以及当前股价，拟未来12个月内(自12月20日起算)以自身名义或通过一致行动人继续通过上证所增持股份，累计增持比例不超过上市公司已发行总股份的2%(含本轮首次增持的股份)。