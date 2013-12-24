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市场报道 | 2013年 12月 24日 星期二 08:41 BJT

****敬告客户：路透中文快讯“纽约期市”期棉收盘稿件暂停发送****

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12月23日之“纽约期市”期棉收盘报导因英文原稿未发，以致中文译文无法如期出稿，不便之处，敬请谅解！
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