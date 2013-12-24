《中国重要政经日程》--12月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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============================今日重要政经日程=======================
无
============================近期重要政经日程=======================
12/25日(三)
*--第13届中国经济论坛在北京举行。
12/30日(一)
--学习型中国—世纪成功论坛在北京举行，至1月3日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 丁琦；审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。