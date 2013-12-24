《香港报摘》--其他报纸重要消息12月24日

* 明报：

--比亚迪 电动车攻港半年，目前已有45部电动的士e6陆续投放市场。比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示，机管局曾表示有兴趣尝试用e6作为机场公用车。此外，45部e6及配套充电站将在年内按计划全部投放。

* 星岛日报：

--金管局季报表示，本港物业估值依然偏高，楼价与收入比率于第三季达到14.6，相当于1997年的高峰水平，收入杠杆比率亦远高于50%的长期平均水平。

* 苹果日报：

--瑞安房地产 主席罗康瑞表示，分拆中国新天地尚未有实质时间表，但估计2015年是合适时机。

--外国传媒报道，香港与内地将会于未来几周内签订基金互认协议，投资基金公会表示欢迎，认为有利两地基金增加销售渠道，但亦有业界指，基金互认对内地业界的好处大于香港。

* 东方日报：

--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）向会员发出通知，表示广发已向LME申请升格成为交易圈（Ring）的会员。若申请批准的话，广发将成为LME交易圈首个中资会员。

--汇丰银行以逾200亿港元向同系公司购入10项豪宅及商业项目，市场相信属于汇丰类似重组安排的内部转让个案。

* 文汇报：

--光大控股 表示，于昨天收市后向控股股东光大集团出售3,600万股光大银行 A股股份，每股作价2.69元人民币。 (完)