全球金市：金价跌回1,200美元下方，美国数据向好打压黄金避险魅力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上周金价曾跌至六个月低位1,185.10美元，此前美联储宣布自下个月起将开始缩减购债规模。金价之后因空头回补而小幅回升。
美国12月消费者信心创下五个月高点，个人支出录得夏季以来最强增幅记录，进一步显示美国经济维持活力，令人加倍预期2014年经济表现抢眼。
金价今年以来下跌近30%，且将创下32年来最大年跌幅。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周一持金量减少8.40吨至805.72吨。
汤森路透GFMS预估，美国金饰业第四季有望创下2010年以来最高销量，且是逾10年来首次黄金销量较上年同期增长。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。