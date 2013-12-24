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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 08:41 BJT

全球金市：金价跌回1,200美元下方，美国数据向好打压黄金避险魅力

上周金价曾跌至六个月低位1,185.10美元，此前美联储宣布自下个月起将开始缩减购债规模。金价之后因空头回补而小幅回升。

美国12月消费者信心创下五个月高点，个人支出录得夏季以来最强增幅记录，进一步显示美国经济维持活力，令人加倍预期2014年经济表现抢眼。

金价今年以来下跌近30%，且将创下32年来最大年跌幅。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周一持金量减少8.40吨至805.72吨。

汤森路透GFMS预估，美国金饰业第四季有望创下2010年以来最高销量，且是逾10年来首次黄金销量较上年同期增长。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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