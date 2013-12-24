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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 08:36 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘前或存需求，但假期前或交投淡静

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* 东京定盘前可能存在美元/日圆买盘，整体趋势仍偏向上行，但上行会受限

* 仍未离场的交易员会采取必要举动，但也仅此而已

* 全球性假期临近，日本投资人大多仍在场外观望

* 日经指数可能仍是主要焦点，有望上行，但假期或令股市交投淡静

* 美元/日圆在主要期权水准105.00以及周五高位104.64面临阻力

* 103.70-85的窗口再次证实存在支撑--该区域也是三重底，并存在买盘 (完)

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