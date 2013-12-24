《中国报摘》--其他报纸重要消息12月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--中国社科院副院长李扬近日表示，目前中国主权部门(或广义政府部门)的资产大于负债，净资产额为正，表明在相当长时期内，中国发生主权债务危机的可能性较低。
--保监会前11月保险统计数据报告指出，前11月保险资金运用余额74,683.11亿元人民币，较年初增长8.96%。
**每日经济新闻**
--上海自贸区2014版负面清单将于明年5月出炉，新版负面清单将所有外商投资受限的部委条款列出来，逐条跟相关部委进行讨论，先作加法，再作减法。
--中国神华 称，拟收购控股股东神华集团所持包头煤化工等多公司股权，交易价格约93亿元。
**证券时报**
--中国南车 公告称，近期签订若干重大合同，合计金额约87.4亿元，占公司2012年营业收入的9.7%。
**东方早报**
--国土资源部一名官员称，小产权房管理办法短期内不会出台，现在摸底情况还未结束，各地情况也不一样。
**21世纪经济报 道**
--《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 》修订，及再融资管理办法在证监会内部已征求意见完毕，目前正在各地监管局征求意见，预计很快将要对外公布；首发办法取消了业绩连续增长要求，而再融资管理办法还拟推出“小额快速”定向增发机制。
**金融时报**
--中央农村工作会议召开在即，粮食安全、土地流转成为关注焦点。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。