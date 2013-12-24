《中国报摘》--其他报纸重要消息12月24日

**上海证券报**

--中国社科院副院长李扬近日表示，目前中国主权部门(或广义政府部门)的资产大于负债，净资产额为正，表明在相当长时期内，中国发生主权债务危机的可能性较低。

--保监会前11月保险统计数据报告指出，前11月保险资金运用余额74,683.11亿元人民币，较年初增长8.96%。

**每日经济新闻**

--上海自贸区2014版负面清单将于明年5月出炉，新版负面清单将所有外商投资受限的部委条款列出来，逐条跟相关部委进行讨论，先作加法，再作减法。

--中国神华 称，拟收购控股股东神华集团所持包头煤化工等多公司股权，交易价格约93亿元。

**证券时报**

--中国南车 公告称，近期签订若干重大合同，合计金额约87.4亿元，占公司2012年营业收入的9.7%。

**东方早报**

--国土资源部一名官员称，小产权房管理办法短期内不会出台，现在摸底情况还未结束，各地情况也不一样。

**21世纪经济报 道**

--《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 》修订，及再融资管理办法在证监会内部已征求意见完毕，目前正在各地监管局征求意见，预计很快将要对外公布；首发办法取消了业绩连续增长要求，而再融资管理办法还拟推出“小额快速”定向增发机制。

**金融时报**

--中央农村工作会议召开在即，粮食安全、土地流转成为关注焦点。(完)