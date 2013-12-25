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货币新闻 | 2013年 12月 25日 星期三 13:43 BJT

台湾股市：量缩微涨至逾28个月高位，为元月行情暖身

路透台北12月25日 - 台湾加权股价指数 周三小幅收升，创逾28个月收盘新高。前高为2011年8月2日的8,584点。

分析师认为，本波藉由类股轮动为元月行情维系人气，惟指数逼近今年盘中高位的8,501点，加以外资圣诞假期放假，令成交量能萎缩。

大盘加权股价指数收报8,467.76点，上涨0.2%；台股今日成交量 初值为580.66亿台币，上日为619.18亿。

美国股市周二小幅收高，道指和标普500指数再度刷新纪录收盘高位，在圣诞节前的缩短交易日内投资人不愿大举押注。市场周二提前收盘，成交极为清淡。周三因圣诞节假期休市，周四恢复交易。 (完) (记者 詹静宜；审校 黄凯)
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