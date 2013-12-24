澳新汇市：澳元稍事休整，受助于市场轧空

尽管他预测澳元在2014年第一季将持稳在约0.89美元，但他认为明年底会贬至0.84美元。今年以来澳元已贬值14%，为全球金融危机以来最大年跌幅。

澳元贸易加权指数 为69.0，上周曾挫跌至三年低位68.4。

澳元兑欧元和英镑脱离低位。欧元兑澳元 今年已上涨了21%。

澳元多数的跌幅是因为美元走强，在美联储宣布准备开始缩减刺激后，美元全面昂首阔步。

新西兰元兑美元 几无变动，但脱离周五触及的两周低位0.8149美元。

短期新西兰元料将受到新西兰明年初升息预期所拉抬。新西兰料将是第一个紧缩货币政策的发达国家，有助于抵消美联储决定缩减刺激后美元走强的冲击。

相比之下，澳洲央行来年料将维持利率在纪录低位2.5%不变。

新西兰元的短期支撑位在100日移动均线切入位0.8185美元，之后是200日移动均线切入位0.8165，接下来是更强劲的0.8140，此为过去两周来的双重底部。阻力位在0.8225。(完)

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