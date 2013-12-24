澳新汇市：澳元稍事休整，受助于市场轧空

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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尽管他预测澳元在2014年第一季将持稳在约0.89美元，但他认为明年底会贬至0.84美元。今年以来澳元已贬值14%，为全球金融危机以来最大年跌幅。
澳元贸易加权指数 为69.0，上周曾挫跌至三年低位68.4。
澳元兑欧元和英镑脱离低位。欧元兑澳元 今年已上涨了21%。
澳元多数的跌幅是因为美元走强，在美联储宣布准备开始缩减刺激后，美元全面昂首阔步。
新西兰元兑美元 几无变动，但脱离周五触及的两周低位0.8149美元。
短期新西兰元料将受到新西兰明年初升息预期所拉抬。新西兰料将是第一个紧缩货币政策的发达国家，有助于抵消美联储决定缩减刺激后美元走强的冲击。
相比之下，澳洲央行来年料将维持利率在纪录低位2.5%不变。
新西兰元的短期支撑位在100日移动均线切入位0.8185美元，之后是200日移动均线切入位0.8165，接下来是更强劲的0.8140，此为过去两周来的双重底部。阻力位在0.8225。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。