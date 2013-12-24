港报社评：扭转银行资源错配，央行借钱荒迫改革--信报12月24日

内地货币市场昨天仍为「钱荒」阴霾所笼罩，七天期回购利率一度攀上十厘水平。表面看，上周央行继续暂停逆回购操作，加上存款准备金补缴的压力，成为银行间再出现「水紧」的导火线。然而，「钱荒」复现，其实再一次突显中国金融资源错配的格局未变。 钱荒阴霾于本月初浮现，到上周，在存款准备金净上缴压力升高下，加上美国联储局启动退市，忧虑资金加速外流，金融机构争相借钱，流动性迅速绷紧，推动短期利率急遽飙升。 央行坚守「锁长放短」、货币中性偏紧的原则，启动短期流动性调节工具（SLO），向市场注入三千亿元，以纾缓流动性紧绌的状态。基于SLO是七天短期的对口式操作，此举无异向市场传递央行不会大规模「放水」的讯号，再一次向银行提示合理调整资产负债结构，加强流动性管理。 钱荒问题其实反映了目前中国经济结构所急须调整的骨节所在。央行在今次钱荒中，迄今坚持不降低存款准备金率，大面积「放水」，只通过SLO注入流动性，但却主动向外公布操作规模，并强调银行体系超额备付金逾15000亿元较高水平，及时稳定市场情绪，相信钱荒紧张之势可逐步纾缓。 央行通过纾解钱荒的操作，形成灵活调控框架，据此迫使商业银行要适度收缩杠杆、主动加强资产和负债管理、改善资产错配的问题、「盘活存量、用好增量」，为实体经济转型升级提升动力，政策目标也非常明显。 然而，扭转中国金融资源错配的纰漏， 如今确实已到了「动真格」改革的时候。银行资源配置过度集中在房地产、地方融资平台和高杠杆的理财产品，若然不深度调整这种业务结构，去除不合理的高杠杆，钱荒恐怕又会在不同的藉口和时点下爆发，难以根治.(A02)