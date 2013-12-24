港报社评：急拆地方债炸弹，中央遏诸侯--经济日报12月24日

中国社科院昨指内地地方债已涨至近20万亿元人民币。中央对此高度重视，因其增长迅猛、透明度低，藏极大金融风险，还反映诸侯不受控，若不拆弹，势令新城镇化成极大黑洞。本月初的中央经济工作会议，罕有地把化解地方债，列为明年经济工作六大任务之一，惹市场揣测。 社科院昨则发表报告，估计去年内地地方债已达19.94万亿元（人民币，下同），若加上中央负债，政府债务更达28万亿元，相等于内地国内生产总值53%，应对此高度警惕。虽然中国政府负债率，相比美国/日本，尚算可控，惟中央极关注地方债，因其危险正升。 其一，地方债增速过急。地方债规模已急增至18万亿至20万亿元，两年间几近翻倍，若中央再不严控地方滥贷，地方债势愈滚愈大，愈益尾大不掉。其二，地方债藏极大金融风险。有研究指，仅约三成地方投资项目的现金流足以还款；且不少债务更包装成理财产品，令影子银行不断膨胀，成极大金融隐患。其三，个别地方违约风险大。国家审计署今年中曾抽查36个地方政府，其中9个债务率已达100%。一旦个别地方爆债务违约，恐引发骨牌危机，冲击其他地方以至金融稳定。 中央须尽快拆除此大炸弹，因中央正筹谋新城镇化，藉农业、工业现代化，完善社会保障等，以助入城农民安居，助经济可持续发展，但在此之前，若不能规范地方债，更会令地方债成庞大黑洞。 新城镇化在未来3年要耗资25万亿元，地方举债亦难避免，关键是如何化解风险。此须中央把地方债「阳光化」，更严格管理地方预算、规范发债主体和程序，并加强对地方官员的发债决策问责，如此才能拆解地方债此一计时炸弹，并令新城镇化安稳推进，促使中国经济再上台阶.(A08)