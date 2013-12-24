港报社评：伊院重建搬往启德原址应建中产医院--明报12月24日

政府除了已经确定重建玛丽医院，据知正在构思在启德发展区重建伊利沙伯医院，在人口老化、对医疗服务需求日增情况下，政府投入更多资源兴建医疗设施，是正确做法。政府还应按社会转变和需要，以新思维拓展医疗服务。 玛丽医院在原址重建，由于要同时维持服务，因此耗时较长，预期要12年才重建完成；伊院易地重建，当局估计只需约5-7年，就可以全部搬进启德的新医院，成本效益更高，所以，若有足够土地回旋，重建一间新医院是较恰当选择。 伊院现址位置优越，即使市区建屋土地难求，政府在伊院搬迁之后，这幅土地应留作医疗设施用途；其中在现有公营和私营医疗系统外，利用伊院原址开拓第三条路，使医疗体系更完备，应对社会时势转变之下中产阶层的医疗需要。 近年，内地富裕人士来港使用医疗服务，部分私院一牀难求，病人要入院治疗非紧急病症，往往要等待3-7日才有位。本港不少中产人士购买了医疗保险，近年内地人士使用私院服务大增，有钱或购买了保险的人要到私院治疗也不容易，遇到急症他们唯有到公立医院求治，目前的情况不但困扰中产阶层，若持续下去，更会反过来增加公立医疗体系的负担。 所以，在公院和私院两个系统以外开拓第三条路，由政府与非牟利机构合作营办中产人士医院，现实上也有这样的空间。中产医院由政府与非牟利机构合作，以社企模式营运，提供套餐式医疗服务，以服务购买了医疗保险的港人为主。为确保中产医院营运得宜，其组织结构可让公衆人士及立法会议员加入董事局监察运作，力求做到中产医院为港人服务，不致加重对公院服务需求的压力。 香港医疗产业有存在和发展空间，连私院也爆满，说明医疗产业大有可为。中产医院是针对特定有需要羣体而设，对中产人士和政府都有好处，所以，政府应该利用伊院重建搬迁的机会，推动改革，完善医疗体系组合，把医疗产业置于真正造福社会的定位.(A02)