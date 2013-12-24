日本股市：日经指数涨至六年高点，逼近16,000点大关

三菱汽车 跳涨5.4%至三周高位，该公司上周五调升本财年营业利润预估20%至1,200亿日圆。日本金融市场周一因公众假期休市。

权重股软银 上涨0.2%，表现落后大盘。但软银仍是今年表现第二佳的日经成分股，涨幅超过180%。

软银拥有美国Sprint Corp 80%股权。彭博引述消息人士称，软银社长孙正义至少与五家银行洽谈，为Sprint可能在2014年收购T-Mobile US Inc 多数股权一事筹资。

东证股价指数 上涨0.2%至1,263.54点，成交量为过去90日日均成交量的30%。

日本股市有望在新的一年继续上行。

汤森路透Datastream数据显示，日股未来12个月预估市盈率为14倍，低于16倍的10年均值，也低于美股标普500指数的15倍。(完)