港报社评：拒赴政制饭局地点理由牵强--星岛日报12月24日

中央政府驻港联络办公室回请全体立法会议员，本应是就特首普选机制与泛民主派政党直接交流沟通的好机会，如果双方因宴请地点问题而告吹，难免可惜。立法会主席曾钰成今年七月在立法会大楼内，宴请中联办主任张晓明等官员，社会对那次「破冰」反应正面，期待中联办回请，能与泛民在比较和缓的气氛下进一步交流。 中联办打算下月在本身的大楼内宴请全体立法会议员。可惜泛民议员并不领情，当中含有相当复杂的政治盘算。泛民中有政党提出的理由，是早前去过中联办示威，抗议其干预立法会引用《权力及特权法》调查免费电视发牌事件，不欲旋即又去中联办赴宴，这讲法说服力不强。 上次政制发展，全靠民主党代表踏足中联办直接交涉，才在最后关头取得中央让步，全港选民得以一人两票选出立法会议员，包括功能组别新设的「超级区议员」，令政制不至原地踏步。 民主党辛苦为市民争取到现时的选举制度，但是入中联办之举，在最近一次立会选举中，成为激进候选人的攻击对象，在选举中成为输家，其他没有入中联办而坐享其成的民主派政党，反而乘势而上。 此外，泛民本身根本没有准备好，对今次饭局不存厚望，泛民内部尚未就政制发展达成共识，现时大家处于争取公民提名的开天索价阶段。泛民赴会所能够达到的效果，是摆出有商有量的姿态，缓和气氛，令政制谈判不要硬碰硬而拉倒。不过，现阶段就改善气氛，令正在艰难布阵的占领中环行动更难凝聚民心，削弱泛民的谈判筹码。 中联办的饭局，如果没有泛民议员出席，意义将大减。双方就饭局地点僵持，会晤不成，大家把责任推在对方身上，无助缓和气氛解决问题。虽然泛民推却，中联办宜继续释出善意，在合适的时机，以其他形式，再邀请泛民就政制问题直接交流，磋商出一套既符合《基本法》，又得到市民广泛接受的普选方案.(A06)