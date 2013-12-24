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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 09:23 BJT

《汇市简讯》澳元/美元承压，因美元全线扬升

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* 澳元兑美元跌至昨日低点0.8918略下方，因美元全线上扬

* 支撑位0.8900/05存在买盘，若跌破该支撑，则重燃跌势

* 交投意愿较低，但市况淡静可能夸大波动，并涌现止损盘

(完)

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