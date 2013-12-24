港报社评：楼市辣招不宜过早减辣--文汇报12月24日

财经事务及库务局局长陈家强昨表示，由于美国刚启动退市，加上低息环境持续，暂时看不见可以放宽双辣招楼市措施。美国退市力度温和，低息环境将维持较长时间，本港住宅供不应求状况没有改变，政府楼市辣招的确不宜过早减辣，更不能撤销，否则，将令楼市炒风再热，增加泡沫爆破的风险。 本港楼市急升，市场普遍认为美国量化宽松政策令资金泛滥是原因之一。虽然在辣招作用下，目前本港楼市已步入调整期，但现时撤招则言之过早。一来，美联储退市才仅迈出第一步，明年1月开始每月少买100亿美元美债，影响轻微，市场预期美联储最快亦要到2015年才考虑加息，未来一段时间内，本港仍会维持低息环境，资金推动下楼市上升的压力偏大。二来，本港住宅的新增供应仍未到位，日前政府公布的卖地计划显示，本年度累计可推13700个单位，但与本港每年2万个单位的需求存在明显差距，反映本港楼市供求矛盾突出。 由于住宅新供应仍然短缺，美国退市力度温和，客观环境有利资产价格在高位徘徊。如果此时政府对楼市撤招或减辣，难免向市场发出错误讯息，令楼市重拾非理性亢奋循环，届时所有辣招将前功尽废，让楼市产生更大泡沫风险。因此，现阶段维持辣招是慎重、对市民负责的做法。 政府可以仿傚美联储一样制订量化指标，包括引入家庭负债比率、每年房屋供应量等作为辣招的退市参考，令撤辣减辣的资料更加透明化，让市场作好准备，尽量扫除不明朗的风险因素，避免楼市大上大落.(A03)