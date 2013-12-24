加拿大经济：10月增长意外强劲，经济复苏前景更趋亮丽

路透渥太华12月23日 - 加拿大经济10月意外强劲增长，为连续第四个月成长，令市场愈加认为该国或许终于走过了本次严重衰退的最艰难时刻。

加拿大统计局周一称，该国10月经济较前月成长0.3%，高于分析师预估的增长0.2%。9月为成长0.3%。

尽管加拿大在2008-2009年以来损失的就业岗位已大多恢复，但经济增速基本上仍然低迷，促使加拿大央行明确表示，在经济出现稳定复苏信号前不会提高关键利率。

今年除6月外，加拿大经济每月都取得增长。

受制造业推动，商品生产行业10月的产出增长0.4%，而服务业产出攀升0.3%，几乎所有主要行业都取得增长。

“自复苏开始以来，加拿大经济首次呈现出持续强势，”BMO Capital Markets分析师Sal Guatieri称。

加拿大央行已表示，第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率将为2.3%，低于第三季的2.7%。不过Guatieri表示，10月数据预示第四季增速可能在2.6%左右。

“重要的是，这可能标志着2011年初以来GDP季度增速首次连续高于2%，也就是高于潜力水平，”他在客户报告中称。

10月制造业产出增长1.3%，而趸售(批发)和零售分别上升1.4%和0.3%。建筑业和矿业、采石业和石油、天然气开采行业持平。