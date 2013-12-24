加拿大经济：10月增长意外强劲，经济复苏前景更趋亮丽

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透渥太华12月23日 - 加拿大经济10月意外强劲增长，为连续第四个月成长，令市场愈加认为该国或许终于走过了本次严重衰退的最艰难时刻。
加拿大统计局周一称，该国10月经济较前月成长0.3%，高于分析师预估的增长0.2%。9月为成长0.3%。
尽管加拿大在2008-2009年以来损失的就业岗位已大多恢复，但经济增速基本上仍然低迷，促使加拿大央行明确表示，在经济出现稳定复苏信号前不会提高关键利率。
今年除6月外，加拿大经济每月都取得增长。
受制造业推动，商品生产行业10月的产出增长0.4%，而服务业产出攀升0.3%，几乎所有主要行业都取得增长。
“自复苏开始以来，加拿大经济首次呈现出持续强势，”BMO Capital Markets分析师Sal Guatieri称。
加拿大央行已表示，第四季国内生产总值(GDP)环比增长年率将为2.3%，低于第三季的2.7%。不过Guatieri表示，10月数据预示第四季增速可能在2.6%左右。
“重要的是，这可能标志着2011年初以来GDP季度增速首次连续高于2%，也就是高于潜力水平，”他在客户报告中称。
10月制造业产出增长1.3%，而趸售(批发)和零售分别上升1.4%和0.3%。建筑业和矿业、采石业和石油、天然气开采行业持平。
加拿大经济较2012年10月增长2.7%，高于9月时的同比增长2.4%。(完) (编译 朱晓军 审校 郑茵)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。