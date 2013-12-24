香港个股:中国三大电信运营商网间结算标准调整,联通和电信将受益

路透上海12月24日 - 中国工信部近日对中国三大电信运营商的网间结算标准进行调整，自明年1月1日起执行。相关上市公司公告显示，由于新标准单方向调整了中国联通 和中国电信 用户呼叫中国移动 用户的结算费用，因此联通和电信明年业务将因此受益。

中国电信根据2012年经营情况进行测算，估计该网间互联结算标准调整将使公司2012年的结算收入减少约5.6亿元人民币，结算支出减少约40.3亿元。而中移动则根据今年上半年情况进行测算,按新标准公司上半年网间结算收入减少约43.1亿元，结算支出减少约8.4亿元。

中国联通未做详细测算，只在公告中称，根据2013年的移动网间话务量、短信及彩信使用量变化趋势，预计上述调整将对其明年的盈利有正面影响。

根据公告，自明年1月起，中国移动的移动用户（不含TD-SCDMA专用号段 157、188用户）呼叫另两家公司的移动用户时，中移动应向被叫方归属的企业支付的结算费仍维持在0.06元/分，而另两家的移动用户呼叫中国移动的移动用户时，这两家向中移动支付的结算费由现在的每分钟0.06元下调为0.04元。中电信和中联通的移动用户相互呼叫时，双方仍按0.06元/分结算。