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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 09:41 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货小幅走低，因预测称阿根廷天气料改善

3月玉米期货 跌0.12%至4.33-3/4美元，上个交易日涨0.23%。

3月小麦 涨0.29%至每蒲式耳6.11-1/4美元，周一收低0.65%。

玉米市场投资者担心中国需求放缓。

中国质检总局周五公告表示，截止12月19日，各口岸检验检疫机构已依法对12批54.5万吨进口美国输华玉米作退货处理。

气象学家预测未来一周阿根廷和巴西最南部将有一些降雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 611.25 1.75 +0.29% +0.08% 645.21 28

CBOT玉米 433.75 -0.50 -0.12% +0.75% 431.02 60

CBOT大豆 1328.75 0.25 +0.02% +0.13% 1319.74 47

CBOT稻米 $15.28 $0.00 +0.00% -0.52% $15.65 41

美国原油 $98.65 -$0.26 -0.26% -0.67% $95.83 61

汇率

欧元/美元 $1.368 $0.001 +0.09% +0.15%

美元/澳元 0.892 0.000 -0.04% +0.58%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 于春红)
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