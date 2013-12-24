港报财经评论：内房料稳升，中海外低吸--经济日报12月24日

内房料稳升，中海外低吸/林瑞芬

中国内地SHIBOR仍抽升，年尾水紧格局一日未变，中、港股市都难扭目前淡静调整状况。恒指昨收22,921，升0.48%；成交额只有440亿港元，淡静。望恒指能收复23,000度平安夜，周三及周四港股休市，不看市，就要玩多些。步入2013年结尾时段，上周开始就2014年看好蓝筹作分析，已贴了港交所 及和黄 ，今日续系列建议留意中国海外 。今年来讲，由于一、二线中国内地楼市楼价涨幅多，使市场对内房业的可持续增长忧心忡忡，股价大多被遏抑，呈2013年度盈利纵有增长但股价跌，龙头的中国海外也难免。至今该股累计下跌5.4%；相反，恒指还有1.2%的升幅，稍为失望。惟相信基本面始终对中海外有大支持，明年望好。

2013年楼市分化为最大特征，以一线城市为代表的发达区域重点城市同时承担着房价地价上涨和政策调控压力；以三、四线城市为代表的发展中区域的城市则在消化库存，楼价明显涨升能力不及一线。虽然，一线城市楼价的涨幅大，但新任高层却没有像以往一涨即出台政策严打，认同区域分化，市场有所区分商品楼及保障房。

整理新一届政府对于房地产行业今年来的定位，已很明确，一方面，房地产在稳定整体经济增长中依旧扮演十分重要的角色，短期行政措施难下手，只有逐步推出长效调控制度乃长治之道，以时间理顺多年房市的需求不衡问题，对内房股的震荡愈见减弱。另一方面，又要保障人民的基本住房需求得到满足，展望新一年，一线城市的地方政府将致力调配需求与供给的关系，保障基本住房需求；对于发展中区域城市，以提高农村人口的收入水准，进一步推进新型城镇化目标为发展之本，保障房增加以应需求。

中央对既房策已有底，内房明年也是稳中有升，作为行内龙头的中国海外，往绩验证，始终有一定盈利可靠增长实力，无理由看低。公司2004年度每股盈利0.17港元，之后每年均呈增长，至2012年度每股盈利已达1.93港元。按彭博综合预测，2013年度将再增长27%至2.45港元，这可见中国内地刚性需求支持公司确有能力保持盈利的增长趋势，2014年之增长势仍预计有能力达标。据彭博综合预测，截至2014年底，每股盈利料增长17%至2.88港元

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中移动卖iPhone，增益难补减收/余少文

大市反弹，第四季跑输大市的中国移动 落实卖iPhone，昨日股价虽升，但可能只是先甜后苦，因为盛传多时的移动网间结算标准的调整终于出笼。中国内地股市上升，可惜上证综合指数反弹受制2,100点，国企指数好不了多少，全日高开低走，收市只升18点或0.2%，收报10,647点，成交额降至95亿港元，只有半数主板H股可以随大市上升；而红筹指数则升7点，收报4,478点，成交额36亿港元。

昨日撑住大市和红指之一的中移动，1个月前曾转軚指出其非4G大赢家，股价在4G发牌下只有反弹，反弹阻力区在85港元至86港元，股价11月底反弹至12月初，高见85.5港元便掉头回落，上周更低见79.35港元，过去两个交易日才反弹。反弹原因昨日揭晓，原来是中移动跟苹果正式合作，中移动明年1月17日开始售卖iPhone5s和iPhone5c，并在圣诞节预售。

虽然中移动伙拍苹果已讲多时，但消息终于落实，股价升势并不凌厉，昨日更先高开后低收，报80.55港元，升幅不足1%，反令担心中移动过去两日回升只是反弹而已，仍然受制各大平均线下，股价一旦跌穿79港元，则过去一个多月走势所形成的头肩顶形态便确认，股价届时要下试73港元，持有中移动的投资者要小心，所以1个月前已建议投资者趁反弹高沽中移动。

中移动目前3G用户约1.8亿户，今年上客量经过首三季火爆增长后，10月和11月显着回落，或是客户在等4G，又或在等iPhone。不管如何，认同iPhone可以带动中移动明年的4G上客量，一如早年中国联通 和中国电信 。问题在于iPhone属于高档手机，中国内地居民多采用中低档手机，故仍然认为中国内地手机股仍有可为，继续持有坐艇的中国无线 。

中国工信部部长苗圩表示，目前用户使用4G业务主要用于移动数据的传输业务，通过竞争可促进资费下降，故预期中国内地4G收费会逐步下降。但更担心移动网间结算标准的修订，即三大电信商因应客户打电话到对方网络所支付的费用，因为已落实及在明年进行，联通和中电信向中移动支付的每分钟结算费由6分人民币降至4分人民币，中移动维持现状，中电信表示可减少31.4亿元人民币支出。

不管如何，短信和彩信的结算标算也同时下调，影响三大电信商，但中移动明年相关结算费收入合计可能减少接近100亿元人民币，当然是大输家，故消息对中移动确实是“圣诞炸弹”，股价震荡在所难免。(B04)