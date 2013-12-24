日本财政：日本计划2014/15年度发行155.1万亿日圆公债

1)财务省在每次标售后向希望购买更多数量的一级交易商出售额外债券。

2)财务省有时出售债券规模高于原计划，允许其在财年前“预先”债券发行。这样的预先借款在2014/15年度料在该财年伊始达到逾20万亿日圆，财务省由此有了更多减少日债发行的空间。