日本财政：政府批准2014/15年度预算草案，支出规模创纪录

财务省表示，2014/15财年一般帐目预算，主要是增加公共工程、军事和社会福利支出，总支出较今年的初步预算增加逾3兆(万亿)日圆。

财务省官员淡化增幅，称这是因为从特别帐目转出的支出，以及从4月调高消费税的拨款等技术性因素所造成。利息支出同样增加；同时随着日本人口老龄化，福利成本也相应增加。

税收估计为50兆日圆，较今年增加了6.9兆，来到七年高位，反映出经济料将成长1.4%，以及明年4月消费税从5%调高至8%。

新债发行量将较当前财年减少1.6兆日圆，降至41.25兆日圆，为连续第二年减少，但政府仍将仰赖举债来支应43%的支出，比重低于今年的46.3%。