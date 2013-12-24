日本财政：政府批准2014/15年度预算草案，支出规模创纪录

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
财务省表示，2014/15财年一般帐目预算，主要是增加公共工程、军事和社会福利支出，总支出较今年的初步预算增加逾3兆(万亿)日圆。
财务省官员淡化增幅，称这是因为从特别帐目转出的支出，以及从4月调高消费税的拨款等技术性因素所造成。利息支出同样增加；同时随着日本人口老龄化，福利成本也相应增加。
税收估计为50兆日圆，较今年增加了6.9兆，来到七年高位，反映出经济料将成长1.4%，以及明年4月消费税从5%调高至8%。
新债发行量将较当前财年减少1.6兆日圆，降至41.25兆日圆，为连续第二年减少，但政府仍将仰赖举债来支应43%的支出，比重低于今年的46.3%。
本月稍早，政府通过本财年追加支出5.5兆日圆，以缓和明年4月调高消费税的冲击。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。