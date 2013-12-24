港报财经评论: 安倍玩火日股陪玩--信报12月24日

安倍玩火日股陪玩/习广思

过去几年，影响投资市场的关键因素是水，水是QE╱量宽的另一代名词。由于市场水太多，机会太少，资金逐鹿，很容易引起一窝蜂追逐情况，这就是资金热潮。投资者即使不太相信某个市场，但也要跟着资金走，随日水流。说穿了，即跟着量宽做投资。如今美国启动收水机制，逐步缩减买债，意味放水年代已成过去，就算美股形势还好，优势也大不如前，美股要再升，须靠企业盈利来支持；相反，醒目钱早已流入欧股，理由是欧洲明年有机会炒复苏，而且货币政策继续宽松。

如果投资者要跟着量宽走，其实日本放水姿态至为明显；然而，日股教人犹豫的是“安倍经济学”有太大争议。2014年应否买日股？大部分投资者依然举棋不定。“安倍三支箭”，第一支是货币政策，目的是要日圆贬值。日本央行行长黑田东彦上台后，把央行买债规模及货币基础扩大两倍，每日买债规模增加至7万亿日圆，买债年期不限，每年增持日本国内ETF及REITs。这支箭明显地开水喉，亦摆明车马要刺激股市、地产，目标是在两年内把通胀谷到2%。

第二支箭是财政刺激政策，增加基建投资。换言之，第一支是毒箭，第二支是旧箭。整场放水行动中，量宽毒箭无疑全面取得成功，日圆续贬、日股续升，黑田上台后学贝南奇作风，不断透过口术干预支撑量宽憧憬。然而，最受怀疑的是第三支箭，也是决定成败的一箭，安倍目标是要激活企业发展，但要发这支箭，涉及日本经济结构改革，触及敏感政治问题，既要改变本土企业对前景的看法，更要改变外资对投资日本的观点。

6月中，安倍提出设立经济特区、出售公共设施的经营权、打破多个行业垄断、鼓励民间投资，并进一步开放市场，加入TPP等自贸区；同时于2014把销售税由8%上调至10%，刺激通胀的同时，要在未来10年内使国民人均收入每年增长3%。换言之，除了要把通胀推至2%之外，安倍还想移动多年来一沉不振的工资。

这场放水实验是玩火，日本经济在泡沫爆破后沉沦，如今安倍想制造另一场泡沫来挽救经济，如果市场对日圆失去信心，日债息急抽升，日本经济将再一次崩溃；而上调销售税更是兵行险着，工资未涨，收入没增，上调销售税随时摧毁刚萌芽的消费信心，故“安倍经济学”至今未获看好。退一步看，日本还有何选择？

这场放水之所以仍叫人憧憬，一是安倍及黑田的姿态，有别于过去十几年的政府；二是环球宏观形势令日本不得不变。野村经济师辜朝明是最早研究量宽的人，日本经济在他眼中早已陷入“资产负债表衰退”，但他认为，这场改革终于触及经济问题核心，要令日本家庭及企业进行借贷，这是20多年来第一个政府尝试做这件事。尽管辜朝明认为量宽政策不是好事，但也有一定效果，而这3支箭最终要成功，须视乎经济改革。总体来看，他认为安倍走对了路，但应该再加快。(B02)

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美元假期后料续升 /苏子

临近圣诞长假，加上昨天亦是日本假期，故汇市交投非常清淡。其实，汇市自上周五开始便已陷入窄幅上落的局面，反映汇市上不少具影响力的大炒家在联储局宣布议息结果后，已正式计数平仓，放假离场。故相信在今年余下时间，如无特发性的政治事件冲击，汇市的波幅只会进一步收窄，不大可能出现翻天覆地的巨变。

联储局在上周四凌晨宣布收水后，美元虽然未见大幅上升，但至少已脱离市场知悉议息结果前的低点，美汇指数亦可以成功企稳在80心理关口以上波动，故对美元而言可说是一个十分正面的讯号；再加上在上周四美元成功止跌回稳后，不少炒家可以陆续放心地离场放圣诞假，不在假期前一刻仍在市场里作最后冲刺，故相信不少炒家今年已收炉了；若这些炒家在持有仓位在手的情况下仍可安心放假离场，相信他们所持的仓位有甚高机会为美元长仓。

相信当明年初长假期结束汇市交投回复至正常水平后，美元将有较大机会继续上升。倘若明年1月份美元的整体走势能有较突出的表现，或令市场较积极炒作“1月效应”，结果导致明年首季美元的走势不会差得到哪里去。

上周，美元兑日圆突破上半年的103.73高位，成功创今年新高后，便开始在高位水平出现横行争持的闷局，暂时未能以单边形式进一步挑战105心理关口。上周五美元兑日圆在触及今年的104.63今年高位后便开始调整，但调整至103.80附近已见不俗的承接力，随后汇价大部分时间只在103.90-104.15间争持。故短线而言，上半年的103.73高位已成为美元兑日圆向下调整时的重要支持位。

如稍后美元兑日圆的调整一直未见成功跌破103.75支持收市，相信汇价仍有机会在美元整体走势转强下，上试上周的104.63高位。宜留意美元兑日圆若再次触及此高位时，有否足够动力顺利突破及挑战105心理关口。若高位欠缺承接，料稍后较大机会向下出现较深的调整市。(B14)