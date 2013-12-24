香港个股：港交所旗下LME遭俄铝就修订仓库决定提出司法覆核

路透香港12月24日 - 香港交易及结算所 周二称，其全资拥有的伦敦金属交易所（LME）遭俄铝 向英国高等法院提出司法覆核诉讼，反对LME此前修订其仓库政策的决定；LME认为有关司法覆核毫无法律根据，将积极抗辩。

港交所的声明称，LME于7月就修订其认可仓库的出货率政策展开为期三个月的市场谘询后，决定修改有关仓库政策。俄铝于12月23日提交英国高等法院的司法覆核诉讼中，将LME指名为被告人，拟反对LME修订仓库政策的决定。

俄铝声称LME进行的谘询不公平及程序上有缺陷，又指LME的仓库政策修订不合理兼不均衡，因而损及俄铝的人权。LME管理层认为俄铝投诉的理由毫无法律依据，将就任何司法覆核积极抗辩。

声明表示，LME的仓库政策的建议修订将如期实施。（完）

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